Umstrittene Privatisierung Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen will Verkauf der Goitzsche rückgängig machen

04. Dezember 2023, 20:29 Uhr

Der Stadtrat in Bitterfeld-Wolfen hat am Montagabend in einer Sondersitzung beschlossen, dass der Goitzsche-Verkauf von vor zehn Jahren rückgängig gemacht werden soll. Der Käufer soll vertragliche Pflichten verletzt haben. Anwälte hatten seit Sommer die Vorgänge aus dem Jahr 2013 überprüft.