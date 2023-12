Bildrechte: MDR/Lucas Riemer

Umstrittene Privatisierung Verkauf der Goitzsche: Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen will Vorgang rückgängig machen

05. Dezember 2023, 18:46 Uhr

Der umstrittene Goitzsche-Verkauf in Bitterfeld-Wolfen soll rückgängig gemacht werden. Das hat der Stadtrat am Montagabend in einer Sondersitzung beschlossen. Der Käufer soll vertragliche Pflichten verletzt haben. Mitglieder des Stadtrats zeigten sich erfreut über die Entscheidung. Sie kündigten an, wenn nötig rechtliche Schritte zu gehen.