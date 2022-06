Der Pegelturm am Großen Goitzschesee soll umgebaut werden. Denn der See in Bitterfeld-Wolfen soll künftig auch als Austragungsort für Wettkämpfe im Klippenspringen dienen. Dazu ist geplant, den 26 Meter hohe Pegelturm mit zwei mobile Plattformen sowie zusätzlichen Türen auszustatten.