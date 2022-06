Großeinsatz der Polizei Razzia gegen mutmaßliche Schleuser in Wolfen

Die Polizei ist in Bitterfeld-Wolfen am Donnerstag im Großeinsatz gewesen. Laut eines Sprechers gab es unter anderem Durchsuchungen in einem Hotel. Es ging um den Verdacht des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern. Etwa 370 Polizeikräfte waren im Einsatz.