Auffällig sind die Tiere nicht zuletzt durch ihr Äußeres, schließlich sind sie die schwersten flugfähigen Vögel Europas. "Es gibt keinen, der sich in die Lüfte erheben kann und größer ist als die Großtrappe", sagt René Köhler, der das Großtrappen-Schutzprojekt im im Zerbster Land leitet. Die Männchen würden bis zu 17 Kilo schwer, was dem Gewicht eines ausgewachsenen Rehbocks entspricht. "So einen Vogel gibt es nicht nochmal in dieser Einzigartigkeit", sagt Köhler. Großtrappen seien allerdings sehr scheu und still.