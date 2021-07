Weil die Quote der Erstgeimpften immer größer werde, sei es normal, dass die Impfnachfrage langsam sinkt, sagt Faust. Um wieder mehr Menschen zum Impfen zu bewegen, gibt es im Impfzentrum in Wolfen und in der Außenstelle in Köthen seit vergangener Woche keine Terminpflicht mehr. Wer möchte, kann jederzeit vorbeikommen und sich impfen lassen. Doch nur 31 Menschen nutzen dieses Angebot am vergangenen Donnerstag.