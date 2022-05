Unter den Preisträgern seien sowohl junge Unternehmen, die sich schnell am Markt etabliert hätten, als auch Traditionsunternehmen, die sich durch ständige Weiterentwicklung internationalen Erfolg sichern würden. Neben Mecotec seien das in diesem Jahr Baumgarten Bootsbau aus Warin in Mecklenburg-Vorpommern, die Lat Gruppe aus Berlin, die Orafol Europe GmbH aus Oranienburg in Brandenburg, die thüringische Petkus Technologie GmbH aus Wutha-Farnroda und aus Sachsen die Dresdner Packwise GmbH.