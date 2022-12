In Bitterfeld-Wolfen will das Unternehmen Silicon Products mehrere Millionen Euro investieren, um dort künftig den Rohstoff Siliziumkarbid herzustellen. Es sei vor allem für die Halbleiterindustrie bestimmt, kündigte die Firma an. Es sei für die Produktion von Chips einsetzbar, die etwa in Elektroautos, Haushaltsgeräten oder Computern verarbeitet werden.