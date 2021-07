Innenhof, Museen und Besucherzentrum 35 Millionen Euro für Schloss Köthen

Das Schloss in Köthen im Kreis Anhalt-Bitterfeld soll für 35 Millionen Euro bis 2027 umfassend saniert werden. Der Generaldirektor der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, Christian Philipsen, hat am Mittwoch Einzelheiten bekanntgegeben.

Die Kulturstiftung will in drei Schwerpunkte investieren: in die Bausubstanz des Schlosses selbst, in den prächtigen Innenhof und in eine neue Information. Die sogenannte Anhalt-Information wird ein Neubau sein, der auf dem Schloss-Gelände entstehen soll. Dort sollen die Besucher und Besucherinnen empfangen werden und barrierefrei in die Museen auf dem Gelände gelangen. Die Museen, wie zum Beispiel das Vogelkundemuseum, sollen darüber hinaus neu konzipiert werden. Der Innenhof soll neu gestaltet und später für Freiluftveranstaltungen genutzt werden.