Der Streit eines sich trennenden Ehepaars in Raguhn (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) hat das Landgericht Dessau-Roßlau beschäftigt. Die für Dienstag angesetzte Berufungsverhandlung endete bereits am selben Tag: Der Angeklagte zog die Berufung zurück. Nach Angaben von Gerichtssprecherin Ana Bischoff bleibt es somit beim vorangegangenen Urteil des Amtsgerichtes in Bitterfeld.