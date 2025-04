Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld haben Kinder einen fahrenden ICE mit Schottersteinen beworfen und so für Verspätungen mehrerer Züge gesorgt. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, war der Schnellzug am Donnerstagabend auf dem Weg von Berlin nach Halle. Die beiden 12-Jährigen hätten mit Steinen ein Fenster des Zuges beschädigt. Menschen seien nicht verletzt worden.