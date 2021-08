Entwürfe für neue Glocken liegen vor Nazi-Glocke in Gossa in der Gemeinde Muldestausee wird ersetzt

Lange Zeit wollte niemand die "schrägen" Töne hören. Die Glocken mit typischen NS-Inschriften läuteten landauf, landab. Man hat es auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen lange hingenommen, sagt Bischof Friedrich Kramer. Ob aus Unwissenheit oder aus Gleichgültigkeit – die Glocken, die in der Nazi-Zeit gegossen wurden, waren an Feiertagen zu hören, bei Hochzeiten und Beerdigungen.

Landesbischof Kramer findet das befremdlich, denn vom Glocken-Klang gehe auch ein Signal aus, das mit Glauben und Menschlichkeit zu tun haben soll. Er unterstützt deshalb auch die Entscheidung des Gemeindekirchenrates, dass die sogenannte Nazi-Glocke für immer verstummen soll. Auch andere Gemeinden hatten schon so entschieden.

Nazi-Glocke zufällig entdeckt

Diese Glocke aus der NS-Zeit hing bis vor zwei Jahren in der Kriche in Gossa (Archivbild). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Vor etwa zwei Jahren war Pfarrer Albrecht Henning in der Kirche in Gossa eher zufällig auf die Glocke gestoßen, die mit typischen NS-Symbolen und Inschriften versehen war. Die Prägungen an dem Geläut beinhalteten unmissverständlich nationalsozialistisches Gedankengut, sagt er.



Der Pfarrer war entsetzt, schaltete den Gemeindekirchenrat ein. Zwar sei die Glocke im Kirchturm der Gemeinde Muldestausee im Landkreis Anhalt-Bitterfeld nicht öffentlich zugänglich, niemand würde sie zu Gesicht bekommen, aber auch mit dem bisher verborgenen Erbe der Nazis wollte sich der Gemeindekirchenrat nicht mehr abfinden. Deshalb herrscht seitdem Stille in dem kleinen Heidedorf.

Die Glocke wird nicht mehr läuten. Sie wird offiziell entwidmet und dann im Glockenstuhl in einer unteren Ebene abgestellt, sodass sie als mahnendes Zeugnis der Geschichte stehen bleibt. Pfarrer Albrecht Henning

Gegenwind aus der Bevölkerung

In der Bevölkerung ist das Vorgehen des Gemeindekirchenrates umstritten. Viele können nicht verstehen, warum die Glocke, die seit mehr als 80 Jahren tadellos funktioniert, nicht mehr geläutet wird. Doch vor dem Mikrofon will sich kaum jemand äußern. Pfarrer Albrecht Henning ist die Missstimmung nicht entgangen. Der geübte Spendensammler stieß auf ein massives Desinteresse, sogar auf offene Ablehnung.

Wir haben gemerkt, dass es ganz schwierig ist, die Menschen an dieser Stelle mitzunehmen. Das habe ich zum ersten Mal erlebt, dass mir richtig Gegenwind entgegenbläst. Die Menschen haben deutlich gemacht, dass sie das nicht mehr verstehen, das für Geldverschwendung halten und nicht immer zurückschauen wollen. Pfarrer Albrecht Henning

Neue Glocken kommen aus Heidelberg

Die neuen Glocken für die Kirche ist Gossa wurden von einer Künstlerin aus der Nähe von Heidelberg entworfen. Bildrechte: Albrecht Henning Doch Pfarrer Henning will nach vorn blicken. In der Nähe von Heidelberg fand er eine Künstlerin, die eigens für das Gotteshaus in Gossa eine Glocke gestaltet hat. Die Entwürfe liegen inzwischen vor. Und es werden sogar zwei neue Glocken – die Christopherusglocke und natürlich die Hauptglocke, die den Namen Versöhnung tragen wird. Darauf soll der hebräische Schriftzug Schalom eingeprägt werden – dieser steht für Frieden.