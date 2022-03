Kneipenschlägerei artet aus Polizei ermittelt in Bitterfeld wegen versuchten Totschlags

Die Polizei in Bitterfeld ermittelt wegen versuchten Totschlags. Hintergrund ist der Angriff auf zwei Männer in einem Lokal der Stadt am Freitagabend. Nach Angaben der Polizei wurden die beiden von Unbekannten attackiert, nachdem sie in der Gaststätte randaliert hatten.