Schüler und Schülerinnen der Angelika-Hartmann-Schule in Köthen bauen derzeit aus Legosteinen mobile Rampen. Mit ihnen sollen Menschen im Rollstuhl, mit Rollator oder Kinderwagen leichter Barrieren in der Innenstadt überwinden können. Die einfachen Rampen können bei Bedarf an Stufen oder Treppen angelegt werden, um diese einfacher zu bewältigen. Und nebenbei machen die mobilen Rampen auch darauf aufmerksam, wie viele Hindernisse es im öffentlichen Raum gibt.