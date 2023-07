Mich erinnert die Situation an die 1990er Jahre, als die PDS in Ostdeutschland von Wahlerfolg zu Wahlerfolg eilte. Sind die Ossis verrückt, hieß es im Westen. Wieso wählen die die Nachfolgepartei der verhassten SED? Doch je größer die Kritik wurde, desto größer waren die Erfolge – am Ende standen Regierungsbeteiligungen in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg. In Thüringen gibt es sogar einen Ministerpräsidenten von der Linkspartei.