Auf der Suche nach Vertrauen Nach der OB-Wahl in Bitterfeld-Wolfen: Wahlsieger braucht Verbündete

Hauptinhalt

Bildrechte: André Damm

In Bitterfeld-Wolfen war am Sonntag Stichwahl um das Amt des Stadtoberhaupts. Vor allem die AfD hatte sich viel von der Wahl versprochen: den Posten des ersten Oberbürgermeisters in Deutschland mit AfD-Parteibuch. Doch daraus wurde nichts. Armin Schenk von der CDU bleibt Oberbürgermeister in Bitterfeld-Wolfen. Der Amtsinhaber siegte in der Stichwahl gegen Henning Dornack von der AfD mit 54 Prozent der Stimmen.