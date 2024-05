Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld unterstützt den Landkreis Mansfeld-Südharz und den Salzlandkreis beim Gang vor das Bundesverfassungsgericht. Einen entsprechenden Beschluss hat am Abend der Kreistag von Anhalt-Bitterfeld gefasst. Die Landkreise fordern eine bessere finanzielle Ausstattung.

Hintergrund ist das Absenken der Kreisumlage in diesem Jahr. Diese zahlen die Kommunen an die Landkreise. Allein im Landkreis Anhalt-Bitterfeld klafft in diesem Jahr zwischen den geplanten Ausgaben und den Einnahmen ein Defizit von mehr als 16 Millionen Euro. Mansfeld-Südharz erwartet eigenen Angaben zufolge ein Haushaltsdefizit von 50 Millionen Euro.