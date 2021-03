Auf den Philippinen leben rund 100 Millionen Menschen auf knapp 900 Inseln verteilt. MECOTEC-Geschäftsführer und Gründer Enrico Klauer sagte: "Hier sind innovative Lösungen in Bezug auf die Lagerung und Verteilung der Corona-Impfstoffe gefragt und daher freut es uns, dass wir mit unserer Containerlösung einen Teil zur Pandemiebekämpfung in diesem Land beitragen können". Die Anforderungen an die Kältetechnik in einem Land, in dem Außentemperaturen von 40 Grad Celsius und auch eine sehr hohe Luftfeuchte herrschen, sei hoch. Trotzdem kommt der Hightech-Container laut MECOTEC 24 Stunden ohne externe Stromquelle oder Betankung der eingebauten Aggregate aus.