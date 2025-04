Kurz danach lagen bereits Kostenvoranschläge für den Abriss des Hauses bereit. Dagegen liefen die Bitterfelder Sturm. Ihr Kulturpalast müsse bleiben, forderten sie, kaum ein Einwohner, der hier nicht seine Jugendweihe verbracht hatte oder mindestens Jemanden kannte, der hier in den 1950er-Jahren mit angepackt hatte. Ein Abriss kam also nicht in Frage. Der Sandersdorfer Unternehmer Matthias Goßler wurde auf das Objekt aufmerksam und schenkte es symbolisch seiner Frau.

Mit den Worten: "Andere Männer schenken ihren Frauen Häuser, ich schenke dir einen Palast", überreichte Goßler den Kulturpalast Bitterfeld seiner verblüfften Frau. Diese glaubte nicht an dessen Erhalt und nahm den Palast in diesem Wissen dankend an. Doch innerhalb kürzester Zeit beschaffte ihr Mann Investoren und Investitionssummen in Millionenhöhe. Nach seinen Vorstellungen sollte ein Multifunktionsgebäude mit Kulturveranstaltungen auf drei Bühnen entstehen. Festivals und Boxkämpfe waren geplant. Und auch seine Frau begeisterte sich nun für das Projekt.