Millioneninvestition Neue Lithium-Fabrik in Bitterfeld geplant

Hauptinhalt

Im Bitterfeld-Wolfen bahnt sich eine wirtschaftliche Großansiedlung an: Im Chemiepark soll eine Lithium-Raffinerie entstehen. Ein amerikanisch-holländisches Unternehmen will mehr als 100 Millionen Euro in die Anlage investieren. 2023 soll die Produktion beginnen. Die Stadt Bitterfeld hofft, dass die Fabrik weitere Unternehmen anlockt.