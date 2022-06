In den Verwaltungsstreit um die wiedereröffnete Frauenklinik am Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen kommt Bewegung. Wie das Landesverwaltungsamt am Dienstag mitteilte, ist man gemeinsam mit dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld einer "tragfähigen Lösung zur Finanzierung nähergekommen". Offenbar strecken sich der Kreis und das kommunale Gesundheitszentrum dafür stärker als bislang geplant.