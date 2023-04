Nach dem angekündigten Aus für den Autozulieferer Magna in Roitzsch im Kreis Anhalt-Bitterfeld beginnen am Montag die Verhandlungen über einen sogenannten Sozialplan. Die Leitung von Magna Powertrain Germany und der Betriebsrat haben sich zu einem ersten Gespräch verabredet. Magna-Betriebsrat Thomas Friedrich sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die 250 Mitarbeiter in Roitzsch hofften auf eine sozialverträgliche Abfindung. Er werde die Forderungen der Belegschaft vortragen und hoffe, dass auch die österreichische Leitung des Mutterkonzerns ein erstes Angebot auf den Tisch lege. Dann könne verhandelt werden.