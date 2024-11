Mit dem symbolischen ersten Spatenstich hat am Donnerstag der Neubau der Muldebrücke auf der Bundessstraße 100 in Pouch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld begonnen. Nach Angaben der Gemeinde Muldestausee werden zunächst zwei Baustraßen und eine Behelfsumfahrung an der B100 gebaut.