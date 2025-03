Die starke Begrenzung der Befugnisse von Muldestausees Bürgermeister durch den dortigen Gemeinderat ist rechtswidrig. Zu diesem Ergebnis kommt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld als zuständige Kommunalaufsicht. In einer Stellungnahme, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt, ordnet der Kreis das Vorgehen des Rates im August 2024 in Teilen sogar als Akt der Willkür ein – genauer gesagt als Verstoß gegen das "Willkürverbot".

Der Kreis verlangt nun die Aufhebung des zugrundeliegenden Ratsbeschlusses, der in einigen Aspekten auch noch zusätzlich das Kommunalverfassungsgesetz verletze.

Im Sommer vergangenen Jahres hatte die AfD mit Stimmen von CDU und Freier Fraktion – zu der auch ein SPD-Politiker gehört – die Hauptsatzung der Gemeinde geändert und damit insbesondere die Kompetenzen von Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) beschnitten. So sollte er fortan nur noch bis zu einer Wertgrenze von 5.000 Euro über Ausgaben der Verwaltung eigenverantwortlich – also ohne den Gemeinderat – entscheiden dürfen. Zuvor waren es 10.000 Euro. Auch sollte Giebler künftig kein stimmberechtigtes Mitglied mehr in beschließenden Ausschüssen sein dürfen.