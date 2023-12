Daneben seien ein Ehepaar, vermutlich die Eltern der beiden Jugendlichen, sowie drei Feuerwehrleute leicht verletzt worden. Das Feuer sei gegen 19.10 Uhr in dem Haus in Krina ausgebrochen, sagte die Sprecherin. Es entstand demnach ein Schaden in Höhe von geschätzt 100.000 Euro. Die Unglücksursache ist noch unklar. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand im Keller aus.