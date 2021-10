Das ist die Progroup Das familiengeführte Unternehmen hat seinen Sitz in Rheinland-Pfalz und ist nach eigenen Angaben einer der führenden Wellpappenrohpapier- und Wellpapphersteller in Europa. 1991 gegründet hat es heute Standorte in sechs europäischen Ländern. Dazu gehören drei Papierfabriken, elf Wellpappformatwerke, ein Logistikunternehmen und ein Kraftwerk. Für Progroup arbeiten 1.455 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der zweite Standort in Sachsen-Anhalt befindet sich in Burg.



Quelle: Progroup