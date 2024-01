Der AfD-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Daniel Roi warf Schenk vor, er habe sich im Wahlkampf "unter Missbrauch seiner Amtsfunktion als Oberbürgermeister" exklusiven Zutritt zu Altenheimen und Feuerwehren verschafft. Als die Briefwahlunterlagen bereits ausgegeben gewesen seien, habe Schenk in Altenheimen Gebäck, Honig und Pfannkuchen verteilt, um sich so Stimmen zu kaufen. Die Zahl der Briefwahlstimmen habe sich in der Stichwahl stark erhöht.