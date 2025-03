Die Stadt Bitterfeld-Wolfen setzt auf einen Neuanfang beim insolventen Fotodienstleister Orwo Net. Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, wichtig sei, dass das Unternehmen einen Investor finde. Mit dem Namen Orwo verbinde sich eine lange Tradition am Standort Wolfen. Er habe große Hoffnung, dass sich ein Investor finde, der [...] in die Zukunft investiere und Arbeitsplätze sichere. Das Unternehmen sei so gut aufgestellt, dass dies gelingen könne, so Schenk.