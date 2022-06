Festival wird verstorbenem Kulturpalast-Chef gewidmet

Blumen und Kerzen vor dem Kulturpalast in Bitterfeld erinnern an den verstorbenen Chef Matthias Goßler. Bildrechte: Daniela Schulze Klar sei aber auch gewesen, dass das Festival nach dem Tod von Matthias Goßler ein anderes sein müsse, sagt Leyerle. Die Organisatoren hätten deshalb beschlossen, dass die mehr als 70 Veranstaltungen dem verstorbenen Kulturpalast-Chef gewidmet werden sollen. "Bei der Eröffnung werden wir darauf hinweisen, dazu soll es auf dem Festival ein Zeichen geben, dass an Matthias Goßler erinnert und im Kulturpalast wird es einen Raum geben, um an ihn zu gedenken", erläutert Leyerle.

Künstlerinnen und Künstler setzen sich mit der Region auseinander

Schwerpunkt des Osten-Festivals in Bitterfeld seien die Geschichte der Arbeit und deren Spuren in der Landschaft, sagt Leyerle. An der Erstauflage des Festivals an sieben Spielorten beteiligen sich rund 60 Künstler und 150 Studierende.

Ich freue mich am meisten darauf, dass Menschen hier am Kulturpalast zusammen kommen, und zwar möglichst viele. Schließlich ist der Begegnungsaspekt einer der wichtigsten Fixpunkte unseres Konzeptes. Wenn ich erleben kann, dass sich Menschen aus verschiedensten Bubbles und Regionen treffen und kennenlernen, das würde mich sehr glücklich machen. Christine Leyerle Künstlerische Leiterin Osten-Festival

Besuchern empfiehlt Leyerle einen Besuch im Kulturpalast: So etwas könne man so nicht noch einmal erleben. "Kommen Sie vorbei und entdecken Sie Kulturpalast auf einer ganz anderen Art und Weise. Mit einer Schubkarre geht man auf Entdeckungsreise und kommt an Arbeiten von Künstlern und Künstlerinnen vorbei, die sich mit Bitterfeld auseinandergesetzt haben." Die drei künstlerischen Festival-Leiter mussten entscheiden, wie es nach dem Tod von Kulturpalast-Chef Matthias Goßler weitergeht. (v.l.n.r.: Aljoscha Begrich, Christine Leyerle und Ludwig Haugk) Bildrechte: Felix Abraham

Bitterfeld vereinigt Industrie und Kultur

Bitterfeld gehört zu den wichtigsten Standorten der chemischen Industrie – einen Status, den die Stadt schon in der DDR innehatte. Mit der Stadt verbunden ist aber auch der "Bitterfelder Weg" der DDR-Kulturpolitik, der die in Industrie und Landwirtschaft Beschäftigten in den Mittelpunkt etwa von Literatur und Malerei stellte. Auch Arbeiter selbst sollten zum Schreiben oder Malen ermutigt werden. Debattiert wurde das seinerzeit im Bitterfelder Kulturpalast, einer der Schauplätze des Festivals.

Zu den Programmpunkten gehört unter anderem die Premiere des Dokumentarfilms "Sehnsucht nach Bitterfeld" aus dem Jahr 1992, in dem die Filmemacher Ralf Höpfner und Thomas Freundner die letzten Monate der DDR und das erste Jahr der deutschen Einheit in Bitterfeld darstellen. Thematisiert wird auch das ehemalige Haftarbeitslager in Bitterfeld, wo Hunderte Häftlinge aus DDR-Gefängnissen für Chemie- und Braunkohlebetriebe der Region arbeiten mussten.