Der geplante Bau eines Heizkraftwerkes in Sandersdorf-Brehna im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sorgt weiter für Schlagzeilen. In Thalheim – in Sichtweite zur Papierfabrik – sind die Anwohner misstrauisch geworden. Kaum ging das Werk in Betrieb, sorgten üble Gerüche für Ärger. Und deshalb wird nun die Meldung von einer weiteren Großinvestition auf dem Firmenareal kritisch gesehen.