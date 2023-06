Der Papierhersteller Pro Group in Sandersdorf-Brehna hat das nächste Bauprojekt gestartet. In direkter Nachbarschaft zur Papierfabrik wurde am Mittwoch der Grundstein für ein Heizkraftwerk gelegt. Geschäftsführer Maximilian Heindle erklärte im Vorfeld, mit der grünen Investition in ein Blockheizkraftwerk könne man bis 2045 komplett CO2-neutral sein. Künftig werde die Papierfabrik mit Wärme und Strom von dort versorgt.