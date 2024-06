In Bitterfeld-Wolfen ist es ratsam, die Augen offen zu halten. Marion Weinert, die im Dichterviertel wohnt, muss gar nicht so selten dampfenden Schikanen ausweichen. "In unserem Carree ist es richtig schlimm. Die Hinterlassenschaften der Hunde liegen in den Vorgärten. Eklig ist das. Besonders, wenn kleine Kinder damit in Berührung kommen."