Die Siegerinnen und Sieger des diesjährigen Hugo-Junkers-Preises stehen fest. In drei von vier Kategorien stellen Teams der Universitäten Magdeburg und Halle die Gewinner. Die Preisträger wurden am Mittwoch von Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) in Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ausgezeichnet. Er vergab dabei Preisgelder in Höhe von insgesamt 80.000 Euro.