"In der dritten oder vierten Novemberwoche starten wir mit dem Probebetrieb der Technik", erklärt Kreissprecher Udo Pawelczyk MDR SACHSEN-ANHALT. Dann werden auch nicht wie ursprünglich geplant drei Ämter an den Start gehen, sondern nur zwei. "Wir werden mit der Technik am Standort Köthen starten."

Udo Pawelczyk - Sprecher des Landkreises Anhalt-Bitterfeld Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zunächst werde die Technik des Amtes für Zentrale Steuerung und Recht und das Rechnungsprüfungsamt in den Probebetrieb gehen. Man habe sich bewusst Ämter ausgesucht, die keinen großen Publikumsverkehr haben, falls doch noch etwas schief geht, erläutert Kreissprecher Pawelczyk.



Sollte in diesen Ämtern alles funktionieren, will man laut Landrat Andy Grabner schrittweise alle 1.000 Computerarbeitsplätze in Betrieb nehmen. Der Landrat rechnet damit, dass sich der Neustart bis März 2022 hinziehen wird. Bislang laufen in der Kreisverwaltung nur Notprogramme, lediglich 100 sichere Laptops sorgen dafür, dass der Landkreis einigermaßen arbeitsfähig bleibt.