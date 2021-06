Streit in Rösa Ein Spielplatz, auf dem nicht alle Kinder spielen dürfen

Johannes balanciert geschickt auf einem Seil, das zwischen den Ästen hoher Bäume hängt. Dabei leuchten die Augen des Siebenjährigen: "Der Abenteuerspielplatz ist wirklich cool, die Seilbahn fetzt am meisten". Johannes kommt oft hierher, auf den neuen Spielplatz in einem Wäldchen am Ortsrand von Rösa.

Mehrere Spielgeräte aus Holz laden zum Toben und Klettern ein. Reifen, an Seilen befestigt, dienen als Schaukeln. Wegweiser an einem Holzpfahl zeigen den Kindern, wie weit es etwa von Rösa nach Rio, Havanna und zum Nordpol ist. Immer wenn Johannes zwischen den Holzspielgeräten herumtollt, kann sein jüngerer Bruder aus der Kindertagesstätte nebenan nur neidisch zuschauen: "Die Kinder vom Kindergarten dürfen hier nicht spielen, weil die Spielgeräte nicht vom TÜV geprüft sind", bedauert Kristin Keller, die Mutter der zwei Jungs.

Der neue Spielplatz bedeutet für Rösas Kita-Kinder tatsächlich ein großes Problem. Denn in der Einrichtung wird Umweltbildung seit jeher großgeschrieben, es gibt unter anderem das Waldfuchs-Projekt. "Dafür durften die Kindergartenkinder bislang immer in dem privaten Wäldchen spielen und die Natur entdecken", sagt Ortsbürgermeisterin Kathrin Hopfe. Damit ist es nun aber vorbei.

Inzwischen mehren sich Anfragen von Eltern, ob der neue Spielplatz dann nicht wenigstens eingezäunt werden könne, damit die Kita-Kinder wieder im Wäldchen herumtoben und ihre Umweltschutzprojekte fortsetzen könnten. Aber auch dafür gibt es keine Rechtsgrundlage, sagt Kathrin Hopfe: "Es ist ein privates Waldgrundstück, wir können nicht verlangen, dass es eingezäunt werden muss." Dem Ortschaftsrat in Rösa sind also die Hände gebunden. Eine Lösung ist indes nicht in Sicht. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Im Spielplatzstreit von Rösa wird so schnell keine Ruhe einkehren.