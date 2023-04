In Roitzsch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld haben am Donnerstagmorgen etwa 150 Beschäftigte des Automobilzulieferers Magna vor dem Werkstor protestiert. Die IG Metall hatte zu einer Protestaktion aufgerufen. Damit will die Gewerkschaft gegen die geplante Werksschließung demonstrieren. Das Magna-Management habe eine Verantwortung für die Arbeitsplätze in dieser Region, so Almut Kapper-Leibe, von der IG Metall Halle-Dessau.