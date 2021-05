Solar Valley in Thalheim Q-Cells steckt weitere 15,5 Millionen Euro in die Forschung

Der Solarzellen-Anbieter Q-Cells investiert weitere 15,5 Millionen Euro in seine globale Forschungs- und Entwicklungszentrale in Thalheim im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Das Geld werde in die Entwicklung von Maschinen und Anlagen der nächsten Generation der Photovoltaik-Technologie fließen, kündigte das Unternehmen am Montag an. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben im Vertrieb von Solarmodulen und -systemen Marktführer in Deutschland und Europa.