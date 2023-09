In großen Werkhallen aus den 1960er-Jahren in Wolfen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld lernt der Nachwuchs von morgen. Die Hallen mit den alten Maschinen, teilweise noch mit russischen Schriftzeichen, haben fast ein bisschen den Charme eines Museums. "An denen kann man getrost üben und sich ausprobieren. Die Maschinen sind robust. Da geht so schnell nix kaputt", sagt Markus Hampel vom Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld e.V.

Hier werden junge Menschen auf die Ausbildung vorbereitet. In den Hallen liegt ein leichter Ölgeruch. An großen Werkbänken aus Holz sägen und feilen Auszubildende im ersten Lehrjahr. Sie wollen Maschinenanlagenführer werden. Bevor sie in die Betriebe gehen, lernen sie in der Lehrwerkstatt in Wolfen vier Wochen lang die Grundlagen des Berufes. Ihr Arbeitsbereich wurde in diesem Jahr vergrößert. Aus zwei bislang getrennten Bereichen ist in diesem Ausbildungsjahr einer geworden, damit für alle Azubis Platz ist. Dennoch machen sie sich Sorgen um den Nachwuchs. An den Werkbänken in der Lehrwerkstatt in Bitterfeld-Wolfen wäre noch Platz für weitere Auszubildende. Bildrechte: MDR

Immer noch freie Ausbildungsplätze im Kreis Anhalt-Bitterfeld

Markus Hampel vom Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld will junge Menschen für die Region begeistern. Bildrechte: MDR Was erstmal wie ein Widerspruch klingt, erklärt Hampel so: "Den Fachkräftemangel bemerken wir hier auch. Bei uns sieht man das an dieser Klasse. Die Nachfrage der Unternehmen ist extrem gestiegen. Wir haben tatsächlich mehr Auszubildende als in den Vorjahren. Wobei immer noch Ausbildungsplätze frei sind."

