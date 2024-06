Der Plan für die Europameisterschaft steht. Akribisch hat sich der Sandersdorfer seine persönliche Tour zusammengestellt. "Vorrang haben natürlich die deutschen Spiele und dann will ich dazu in jedem EM-Stadion mindestens eine Partie sehen", sagt Stefan Oberfranz voller Vorfreude. In 31 Tagen wird er so 24 Spiele besuchen. Eine logistische Meisterleistung: "In der Vorrunde steht jeden Tag ein Spiel auf dem Programm, manchmal auch zwei". Mehr geht kaum.