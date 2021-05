Bei SOEX kommt Kleidung aus ganz Deutschland an. Bildrechte: MDR/Alexander Friederici

Es piept und zischt. Ein Gabelstapler packt eine riesige gelbe Box. Bunte Plastiktüten quillen aus ihr heraus – gelbe, blaue, weiße. "Wundern Sie sich nicht, wenn Sie ein paar Teile auf dem Boden sehen, wir sind hier schließlich ein Entsorger", sagt Christoph von Hahn. Er ist Geschäftsführer des größten Altkleider-Sortierwerks der Welt. Mitten im Chemiepark in Bitterfeld-Wolfen gelegen, steht ein Koloss, ein Betrieb – so groß wie 13 Fußballfelder.

Tonnen von Altkleiderbergen

Tagein, tagaus kommen hier Lkw an, prallgefüllt mit Altkleider-Tüten. Diese werden einzeln von Menschenhand aus den Lkw in die besagten gelben Boxen gepackt. Die dann in eine riesige Entladehalle gestapelt werden. "Gerade stehen hier um die 250 Tonnen Textilien, das ist ungefähr die Sammelmenge von zwei Tagen", sagt von Hahn. Wie viel es tatsächlich ist, sieht man nur, wenn man davorsteht und den Gabelstapler mit der nächsten Box anfahren sieht. Ob es ihm noch auffalle, wie viel es ist? Von Hahn schmunzelt: "Nur, wenn es weniger wird."

Chrostoph von Hahn, SOEX-Geschäftsführer in Wolfen Bildrechte: MDR/Alexander Friederici Die Kleidung, die hier ankommt, wurde vorher irgendwo in Deutschland in einen Altkleider-Container geworfen. Von Hahn spricht von 16.000 bis 20.000 Haushalten täglich, von denen die Alttextilien hier in Bitterfeld-Wolfen ankommen. "Wir sammeln gemeinsam mit karitativen Organisationen, auch mit Retail-Partnern und wir haben auch eigene Altkleider-Container". Die Sachen, die hier landen sind also Altkleider-Spenden. Doch längst nicht jeder Container dient wohltätigen Zwecken und nicht jedes Kleidungsstück landet auch bei bedürftigen Menschen.

Mehr Kleidung als Bedürftige

Das hängt damit zusammen, dass in Deutschland sehr viel mehr Kleidung gesammelt als tatsächlich von bedürftigen Menschen gebraucht wird, wie Thomas Ahlmann von FairWertung erklärt, dem Verband für gemeinnützige Altkleidersammler.

Thomas Ahlmann, Geschäftsführer von FairWertung Bildrechte: MDR/Alexander Friederici Es sind eine Million Tonnen, die jedes Jahr an Altkleider-Sammlungen gegeben werden. Das ist eine Lkw-Schlange von Flensburg bis nach Salzburg, voll mit Alttextilien. Und es ist schlicht unrealistisch, davon auszugehen, dass wir das unter den bedürftigen Menschen in Deutschland verteilen können. Die Menge ist schlicht zu groß.

Schätzungsweise werden laut Ahlmann gerade mal zehn Prozent von karitativen Organisationen einbehalten. Die restlichen rund 90 Prozent würden an Sortier- oder Verwertungsbetriebe wie SOEX verkauft. Von den Erlösen würden die Organisationen Projekte oder Fortbildungen finanzieren, so Ahlmann.

Fast-Fashion als Problem für die Altkleidung-Sammler

Ihren Ursprung hat dieses System in den 1960er Jahren, "als Menschen plötzlich anfingen, Textilien auszusortieren, die noch tragbar waren. Vorher gab es so was so nicht", erzählt Ahlmann. "Und so entstand ein Berg von Textilien, die noch einen Wert hatten. Und diesen Wert haben große Sortierbetriebe auch erkannt." Da im Laufe der Jahre die Menge der Spenden immer weiter zugenommen habe, würde auch mehr von karitativen an gewerbliche Sammler verkauft werden, nur die Qualität werde immer schlechter, so der FairWertung-Geschäftsführer. So groß wie 13 Fußballfelder – das SOEX-Werk in Wolfen. Bildrechte: MDR/Alexander Friederici

"In den letzten beiden Jahren ist es noch einmal wirklich sprunghaft angestiegen. Man kann wirklich sagen, dass diese Fast-Fashion-Welle nun endgültig auch Sammler erreicht hat", sagt Ahlmann. Dies sei ein Problem, denn weniger tragbare Kleidung bedeute auch weniger Erlöse, sowohl für die Sortierbetriebe als auch für karitative Organisationen. Für die karitativen Betriebe, weil ihnen eine wichtige Finanzierungssäule wegbreche, für Sortierbetriebe, weil sie zwar als Entsorgerbetrieb zählen, jedoch nicht gebührenfinanziert sind.

Mehr Recycling-Bedarf in Zukunft

Diesen Trend bestätigt auch Christoph von Hahn bei SOEX. "Wir bereiten uns heute schon darauf vor, dass wir uns in der Sortierung mehr auf den Recycling-Anteil konzentrieren und weniger auf die wieder tragbare Kleidung, weil wir davon ausgehen, dass dieser Anteil immer weniger werden wird." Recycelt wird, was nicht mehr als Second-Hand-Kleidung verkauft werden kann. Aus geschredderten Textilien werden Malervlies oder Dämmstoffe fürs Auto hergestellt, auch bei SOEX. Das mache rund 40 Prozent der ankommenden Textilien heute aus. Tendenz steigend. Das Ziel sei es jedoch, die Kleidung noch weiter zu verkaufen. Dies sei ressourcenschonender aber auch gewinnbringender. Bis zu 300 Tonnen Textilien werden am Tag bei SOEX in Wolfen verarbeitet. Bildrechte: MDR/Alexander Friederici

Rund 50 Prozent der ankommenden Kleidungsstücke landen auf dem weltweiten Second-Hand-Markt. Auf welchem genau, das wird in den Händen der sogenannten Sortiererinnen entschieden. Der Inhalt der gelben Boxen aus der Entladung landet in kleineren gelben Trolleys. Der Inhalt dieser wiederum landet auf Tischen der Sortiererinnen, die sie grob in Kategorien sortieren. Bis zu 300 Tonnen Kleidung gehen hier an einem einzelnen Tag über die Tische. Das ist nur möglich, weil eine einzelne Person um die 2.800 Kilogramm pro Acht-Stunden-Schicht schafft. Nirgendwo sonst in diesem Koloss werden einem die Ausmaße der Sammelmengen mehr bewusst als hier. Von hier geht es in die Feinsortierung, wonach die Kleidung je nach Kategorie verschweißt wird und auf ihren Transport wartet. Die Sortiererinnen müssen 2,8 Tonnen Textilien in einer Schicht verarbeiten. Bildrechte: MDR/Alexander Friederici

Und die Umwelt?

Der Großteil der Sachen geht von hier ins Ausland: nach Osteuropa, Südamerika oder Afrika, wie von Hahn erklärt. "Es gibt überall auf der Welt einen Bedarf an Second-Hand-Waren." In Deutschland blieben gerade mal rund zwei Prozent in bester Qualität. Jede Qualität habe ihren Preis und nicht in jedem Land könnten sich Kunden die gleiche Qualität leisten.

Dieses Vorgehen wird immer wieder von Umweltschützern kritisiert wegen zusätzlicher Transportwege und weil so Textilmärkte in den entsprechenden Ländern gar nicht erst entstehen könnten. Von Hahn entgegnet: "Die Textilien würden ansonsten im Hausmüll landen und würden dort über normale Müllverbrennungsanlagen entsorgt werden. Was sehr schade wäre, weil dann wertvolle Rohstoffe verloren gehen würden."