Solar Valley in Sachsen-Anhalt Solarfabrik in Thalheim startet Testbetrieb

In Thalheim bei Bitterfeld-Wolfen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) stellt ein Schweizer Konstrukteur von Photovoltaikanlagen nun in Eigenregie Solarzellen her. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT hat die Firma Meyer-Burger am Montag mit dem Probebetrieb mit 200 Beschäftigten begonnen. In zwei bis drei Wochen soll die Massenfertigung anlaufen.