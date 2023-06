Meyer Burger ist derzeit nach Angaben von ZDF der einzige Solarzellenhersteller in Europa. Das Unternehmen beschäftigt 350 Mitarbeiter in Thalheim, einem Stadtteil von Bitterfeld-Wolfen. In Sachsen hat Meyer Burger weitere Produktionsstätten in Freiberg und Hohenstein-Ernstthal. Eigentlich war geplant, die Produktionskapazität deutlich zu steigern. Nun stellt das Unternehmen den Ausbau laut ZDF-Bericht jedoch in Frage. "In den USA rollt man uns für Neuansiedlungen von Werken und Absatz von Solarmodulen den roten Teppich aus", zitierte ZDF heute aus dem Brief von Meyer Burger an Finanzminister Lindner. Und: "Passende Gebäudekomplexe haben wir schon gefunden."