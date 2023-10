Anhalt-Bitterfeld Sonntag Stichwahl zwischen AfD und CDU in Bitterfeld-Wolfen

Bitterfeld-Wolfen entscheidet am Sonntag in einer Stichwahl darüber, wer Oberbürgermeister der Stadt wird. Die erste Wahlrunde gewann Henning Dornack (AfD) mit 33,7 Prozent der Stimmen. Gegner bei der Stichwahl ist Amtsinhaber Armin Schenk (CDU), der in der ersten Runde 29,1 Prozent erreichte. Sollte Henning Dornack gewinnen, wäre er der erste gewählte Oberbürgermeister Deutschlands von der AfD.