Bei der Wahl zum neuen Oberbürgermeister von Bitterfeld-Wolfen hat Henning Dornack am Sonntag die Chance, als erster AfD-Politiker ein solches Amt zu erringen. Insgesamt gibt es in Sachsen-Anhalt aktuell 16 Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister.

Beide Kandidaten waren zuletzt im Dauerwahlkampf. Dornack drängt auf einen Neuanfang, will Vetternwirtschaft bekämpfen und den Bitterfelder Innenstadtring ausbauen.



Schenk setzt auf eine weitere Entschuldung der Kommune, will Schrottimmobilien abreißen und Bitterfeld-Wolfen zu einer grünen Industriestadt am See entwickeln.