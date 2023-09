Die Wahl des Oberbürgermeisters in Bitterfeld-Wolfen hat in der ersten Wahlrunde zu keinem eindeutigen Ergebnis geführt. Keiner der vier Kandidaten schaffte es am Sonntag, mindestens die Hälfte der Stimmen zu erreichen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Wahlsieger ist mit 33,7 Prozent der Stimmen Henning Dornack (AfD). Er landete knapp vor dem aktuellen Amtsinhaber Armin Schenk (CDU), der 29,1 Prozent der Stimmen erreichte. Beide treten am 8. Oktober zur Stichwahl gegeneinander an.