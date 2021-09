In Leuna und Dessau-Roßlau werden nach Auskunft von Kerstin Eisenreich von den Linken noch immer rückwirkend Beiträge erhoben. In Hettstedt ist man laut Stadtverwaltung noch mit der Abrechnung von vier alten Straßenbauprojekten befasst. Auch dort werden noch Bescheide an Anwohner verschickt. In Leuna gehen laut Eisenreich Betroffene gerichtlich gegen die Gebührenerhebung vor. In Hettstedt hatte es zuletzt massive Proteste gegen die Kostenbescheide gegeben.