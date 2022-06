Die Gewerkschaft hatte das Unternehmen nach eigenen Angaben schon im Februar zu Tarifverhandlungen aufgefordert. Bislang, so IG-Metall, habe der Arbeitgeber jedoch noch keine Gesprächsbereitschaft gezeigt.



FEV in Brehna gehört zum gleichnamigen Konzern mit Hauptsitz in Aachen. Die Firma erprobt Fahrzeugantriebe und liefert wichtige Daten für die Automobilindustrie. So werden in Brehna auf Prüfständen Hochvoltbatterien für Autos und Nutzfahrzeuge auf Sicherheit geprüft.