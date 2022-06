Der Streit um die geplante Erweiterung der Deponie Roitzsch im Kreis Anhalt-Bitterfeld sind die Konfliktparteien am Montag zusammengekommen. In der Ballsporthalle in Sandersdorf tauschten Gegner und Betreiber der Deponie Argumente aus. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld als Genehmigungsbehörde hat fünf Tage für die nicht öffentliche Diskussion angesetzt.