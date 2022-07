In der Gemeinde Muldestausee im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Nachmittag der Strom ausgefallen. Wie eine Sprecherin MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, sind die Ortsteile Schlaitz, Muldenstein, Burgkemnitz und Friederdorf betroffen. Die Ursache sei noch unklar. Am späten Nachmittag konnte die Stromversorgung für 3.500 Einwohnerinnen und Einwohner wieder hergestellt werden. Im Ortsteil Muldenstein sollen die Reparaturarbeiten bis 19 Uhr andauern.