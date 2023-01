Stromausfall Mehrere Orte in Anhalt-Bitterfeld ohne Strom

In Anhalt-Bitterfeld hat ein umgestürzter Baum einen Kurzschluss verursacht. In der Gemeinde Muldestausee ist daher seit Sonntagabend der Strom in rund 1.000 Haushalten weg. Auch ein Erdkabel sei beschädigt.